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Balade Des plantes protégées dans nos dunes Fête de la Nature Route du Payré Jard-sur-Mer

Balade Des plantes protégées dans nos dunes Fête de la Nature Route du Payré Jard-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Route du Payré

Adresse : Parking Plage de la Mine

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Balade Des plantes protégées dans nos dunes Fête de la Nature

Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

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Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement Balade Des plantes protégées dans nos dunes Fête de la Nature Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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