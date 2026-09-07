Balade d’orientation : « Partez à la recherche de Grenouille », Mairie du 20e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Balade d’orientation : « Partez à la recherche de Grenouille » Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie du 20e arrondissement Paris

Munissez-vous d’un crayon, de votre détermination et de votre bonne humeur : un goûter attend les aventuriers et aventurières victorieux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Revivez ou découvrez les aventures de « Grenouille », le célèbre renardeau du Père Lachaise !

Des exigences de Pat & Bulaire aux révélations d’Ondilune, saurez-vous, petit.e.s et grand.e.s enquêteur.rice.s, percer les mystères de ces aventures ? Nous comptons sur votre perspicacité.

Seul.e, en famille ou entre ami.e.s, partez à la découverte du 20e arrondissement avec ces livrets d’enquête, conçus aussi pour les plus jeunes :

À la recherche de « Grenouille » (quartiers Gambetta et Père-Lachaise)

Sur les traces de « Grenouille » (quartiers Gambetta et Belleville)

Munissez-vous d’un crayon, de votre détermination et de votre bonne humeur : un goûter attend les aventuriers et aventurières victorieux !

Parcours conçus par l’ASIGN, l’association sportive de l’IGN.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France https://mairie20.paris.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mairie20.paris.fr/pages/les-journees-europeennes-du-patrimoine-dans-le-20e-13808#balade-d-orientation-partez-a-la-recherche-de-grenouille »}]

Revivez ou découvrez les aventures de « Grenouille », le célèbre renardeau du Père Lachaise !

©Benoît Gallot