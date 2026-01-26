Balade du Muguet le Bourg Manot

Balade du Muguet

le Bourg 24 place de l’Eglise Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Ballade du Muguet au départ de Manot, organisée par le Jumbo Run.

Distance et heure de départ non communiqué, merci de contacter la Mairie

.

le Bourg 24 place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ballade du Muguet departing from Manot, organized by Jumbo Run.

Distance and time of departure not communicated, please contact the Mairie

L’événement Balade du Muguet Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine