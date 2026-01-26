Balade du Muguet le Bourg Manot
Balade du Muguet le Bourg Manot vendredi 1 mai 2026.
Balade du Muguet
le Bourg 24 place de l’Eglise Manot Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Ballade du Muguet au départ de Manot, organisée par le Jumbo Run.
Distance et heure de départ non communiqué, merci de contacter la Mairie
.
le Bourg 24 place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16
English :
Ballade du Muguet departing from Manot, organized by Jumbo Run.
Distance and time of departure not communicated, please contact the Mairie
