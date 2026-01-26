Bourse aux livres Manot

Maison des associations Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Bourse aux livres, organisée par la bibliothèque associative

.

Maison des associations Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book fair, organized by the community library

L’événement Bourse aux livres Manot Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine