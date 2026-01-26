Fête de la musique Manot
Fête de la musique Manot samedi 20 juin 2026.
Place de l’Eglise de Manot Manot Charente
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
2026-06-20
Venez écouter la musique et danser célébrer l’été jusqu’au bout de la nuit. Organisé par la bibliotheque associative
Place de l’Eglise de Manot Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
English :
Come listen to the music and dance the night away to celebrate summer. Organized by the bibliotheque associative
