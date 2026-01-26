Fête de la musique

Place de l’Eglise de Manot Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez écouter la musique et danser célébrer l’été jusqu’au bout de la nuit. Organisé par la bibliotheque associative

.

Place de l’Eglise de Manot Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come listen to the music and dance the night away to celebrate summer. Organized by the bibliotheque associative

L’événement Fête de la musique Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine