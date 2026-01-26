Salon des livres et Broc à Brac Manot Manot
Maison des associations et place du village Manot Charente
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
2026-10-18
Venez à la rencontre des auteurs pour des dédicaces et échanges, à la bibliothèque (dans la maison des associations). Un douzaine d’écrivains seront présents pour la journée. Il se déroule également un broc à brac sur la place du village.
Maison des associations et place du village Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
English :
Come and meet the authors for book signings and discussions, at the library (in the Maison des Associations). A dozen writers will be on hand for the day. There will also be a broc à brac in the village square.
