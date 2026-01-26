Vide grenier à Manot Manot
Vide grenier à Manot
le Bourg Manot Charente
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
2026-06-28
Vide grenier dans le bourg, gratuit, mais sur inscription. Pas de limite de métrage
le Bourg Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
English :
Flea market in the village, free, but registration required. No size limit
