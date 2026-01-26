Bourse aux jouets et livres Maison des associations Manot

Bourse aux jouets et livres

Maison des associations 24 place de l’Eglise Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 09:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Bourse aux livres, organisé par la bibliothèque associative Manotaise

.

Maison des associations 24 place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book fair, organized by the Manot associative library

L’événement Bourse aux jouets et livres Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine