Bourse aux jouets et livres Maison des associations Manot dimanche 20 décembre 2026.
Maison des associations 24 place de l’Eglise Manot Charente
Début : 2026-12-20 09:00:00
fin : 2026-12-20 17:00:00
2026-12-20
Bourse aux livres, organisé par la bibliothèque associative Manotaise
Maison des associations 24 place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16
English :
Book fair, organized by the Manot associative library
