Manot Marché de Noel le Bourg Manot
Manot Marché de Noel le Bourg Manot dimanche 13 décembre 2026.
Manot Marché de Noel
le Bourg Place de l’Eglise Manot Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Venez flâner sur la place du village pour le traditionnel marché de Noel. Inscriptions gratuites.
.
le Bourg Place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and stroll around the village square for the traditional Christmas market. Free registration.
L’événement Manot Marché de Noel Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine