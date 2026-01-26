Manot Marché de Noel le Bourg Manot

Manot Marché de Noel

le Bourg Place de l’Eglise Manot Charente

Début : 2026-12-13 09:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

2026-12-13

Venez flâner sur la place du village pour le traditionnel marché de Noel. Inscriptions gratuites.

le Bourg Place de l’Eglise Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 46 23

Come and stroll around the village square for the traditional Christmas market. Free registration.

L’événement Manot Marché de Noel Manot a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Charente Limousine