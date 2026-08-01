Informations pratiques

Le Pompidou

BALADE ECLIPSE SUNSET SUR LA CAN

Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion de l’éclipse solaire partez pour une balade guidée en fin de journée sur la Can de l’Hospitalet et vivez un moment hors du temps au cœur du Parc National des Cévennes.

A l’occasion de l’éclipse solaire du mercredi 12/08, partez pour une balade guidée en fin de journée sur la Can de l’Hospitalet et vivez un moment hors du temps au cœur du Parc National des Cévennes.

Cette escapade nature vous conduira jusqu’à un point de vue privilégié pour observer l’éclipse en toute sécurité grâce aux lunettes d’observation fournies.

Lecture de paysage, découverte de la nature et observation de l’éclipse, laissez vous surprendre par une soirée où la Terre, le Soleil et la Lune offriront un spectacle exceptionnel.

♻️ Nous serons dans un espace naturel sensible, en aire d’adhésion du Parc National des Cévennes. Pour préserver ce milieu, merci de privilégier un pique-nique avec peu d’emballages et de prévoir un contenant pour emporter tous vos déchets avec vous.

Pensez à prendre avec vous

– Votre pique-nique et de l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Et n’oubliez pas Votre bonne humeur !

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact. Départ en balade à 18h.

Compter environ 20min depuis Sainte Croix Vallée Française, 10 min depuis Barre des Cévennes, 10 min depuis Le Pompidou, 25 min de Florac, 25 min depuis Saint Roman de Tousque.

Sur réservation. .

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the solar eclipse, join us for a guided late-afternoon hike along the Can de l’Hospitalet and experience a timeless moment in the heart of the Cévennes National Park.

L’événement BALADE ECLIPSE SUNSET SUR LA CAN Le Pompidou a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère