Balade écureuil roux, Cimetière de Bordeaux nord, Bruges

Informations pratiques

Balade écureuil roux 17 octobre – 21 novembre, certains samedis Cimetière de Bordeaux nord Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Lors d’une déambulation dans les allées du cimetière de Bordeaux Nord, suivez la naturaliste Linda Pouchard pour apprendre à connaître l’écureuil roux, ce petit familier des villes, campagnes et montagnes. Découvrez son mode de vie, ses habitudes, ses capacités et ses besoins pour mieux le protéger.

Balade gratuite avec le soutien financier de la Ville de Bordeaux. Sur inscription uniquement. Balade grand public, enfant à partir de 8 ans accompagné, 15 personnes maximum, durée environ 1h30, tenue adaptée à la marche et à la météo conseillée.

Cimetière de Bordeaux nord 111 avenue Jean Jaurès 33520 Bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lecureuil-roux-familier-des-villes-1?_gl=1*1nop43g*_gcl_au*MTc0ODc4OTA5MC4xNzg1ODQ4MzU5LjMwMzY4OTgyOC4xNzg2MzQ0OTMzLjE3ODYzNDUwMTMuMTk1MjQwODQ1MC4xNzg2MzQxNTQ3LjE3ODYzNDUwMTM.*_ga*MTIxNDA1MTMxMC4xNjIxOTUzODEy*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODYzNDQ3NjMkbzUwNCRnMSR0MTc4NjM0NTEzNCRqNDEkbDAkaDExMTYzMjE3Mg.. »}]

Balade nature découverte de l’écureuil roux cimetière Bordeaux nord

Andrzej Barabasz, Wikimedia