AGENDA · Bruges
Drôles de merveilles, Ludo-médiathèque, Bruges
mercredi 14 octobre 2026 · Ludo-médiathèque · Bruges
Informations pratiques
Drôles de merveilles Mercredi 14 octobre, 11h00 Ludo-médiathèque Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Ludo-médiathèque 6 rue du Carros 33520 Bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine
Christel Delpeyroux
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