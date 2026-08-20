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Drôles de merveilles, Ludo-médiathèque, Bruges

mercredi 14 octobre 2026 · Ludo-médiathèque · Bruges

Drôles de merveilles, Ludo-médiathèque, Bruges

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque
Adresse
6 rue du Carros 33520 Bruges
Ville
33520 Bruges
Département
Gironde

Drôles de merveilles Mercredi 14 octobre, 11h00 Ludo-médiathèque Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 4 ans

Ludo-médiathèque 6 rue du Carros 33520 Bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine
Christel Delpeyroux

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