Drôles de merveilles, Ludo-médiathèque, Bruges

Informations pratiques

Drôles de merveilles Mercredi 14 octobre, 11h00 Ludo-médiathèque Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 4 ans

Ludo-médiathèque 6 rue du Carros 33520 Bruges Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine

Christel Delpeyroux