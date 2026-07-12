Informations pratiques

Audierne

Balade en baie d’Audierne

port de Ste-Evette Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17 10:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Au départ du port de Ste-Evette, vous longez la côte sauvage du Cap-Sizun et découvrez des paysages insoupçonnés la chapelle StTugen, l’Ile aux Vaches, Pors-Loubous, le petit port de Bestrée et la fameuse pointe du Raz.

Avant de remettre le cap sur le continent, vous vous approcherez également de l’élégant phare de la Vieille.

Gratuit pour les moins de 4 ans (enregistrés en agence) / Chien 4€

Billetterie disponible auprès de l’Office de Tourisme à Audierne. .

port de Ste-Evette Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 89 05 95

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English :

L’événement Balade en baie d’Audierne Audierne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz