Balade en bateau à voile, Bessais-le-Fromental
Balade en bateau à voile, Bessais-le-Fromental jeudi 14 mai 2026.
Balade en bateau à voile
1 route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-08-30 15:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-23 2026-07-04
Découvrez les sensations de la glisse sur l’eau avec un moniteur de voile !
Enfilez votre gilet de sauvetage, montez à bord du voilier et profitez de l’instant ! La navigation se déroule à bord d’un monocoque de type goélette pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. La réservation préalable est recommandée. 15 .
+33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com
English :
Discover the thrill of sliding on the water with an experienced instructor!
