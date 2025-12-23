Balade en bateau à voile

1 route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-08-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-23 2026-07-04

Découvrez les sensations de la glisse sur l’eau avec un moniteur de voile !

Enfilez votre gilet de sauvetage, montez à bord du voilier et profitez de l’instant ! La navigation se déroule à bord d’un monocoque de type goélette pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. La réservation préalable est recommandée. 15 .

1 route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the thrill of sliding on the water with an experienced instructor!

L’événement Balade en bateau à voile Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-12-23 par BERRY