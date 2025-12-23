Découverte en vélo de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental

Découverte en vélo de l’étang de Goule

Partez à la découverte de l’étang de Goule et son barrage aux cotés de notre animateur !

Grâce au vélo (traditionnel ou électrique) qui vous sera fourni, vous arpenterez les sentiers de randonnée de cet espace naturel exceptionnel.

Parcours sans difficultés d'environ 6 kilomètres.

1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 08 26 contact@villagedegoule.com

English :

Discover the Etang de Goule and its dam with our guide!

