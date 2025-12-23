Découverte en vélo de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental
Découverte en vélo de l’étang de Goule, Bessais-le-Fromental vendredi 1 mai 2026.
Découverte en vélo de l’étang de Goule
1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-07-04
Partez à la découverte de l’étang de Goule et son barrage aux cotés de notre animateur !
Grâce au vélo (traditionnel ou électrique) qui vous sera fourni, vous arpenterez les sentiers de randonnée de cet espace naturel exceptionnel.
Parcours sans difficultés d’environ 6 kilomètres. 12 .
1 Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 08 26 contact@villagedegoule.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Etang de Goule and its dam with our guide!
L’événement Découverte en vélo de l’étang de Goule Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-12-23 par BERRY