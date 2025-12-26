Berry Explor Games, Bessais-le-Fromental

Berry Explor Games

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-07-04

Les Explor Games® sont des quêtes numériques grandeur nature pour petits et grands aventuriers. Le

concept de ces jeux mêlant escape game, chasse autrésor et course d’orientation repose sur l’imbrication du

réel et du virtuel tout au long d’un scénario d’exploration.

Conviviales et ludiques, ces aventures incitent les joueurs à interagir avec le réel et à garder leurs cinq sens en éveil. Rapidité, logique, sens de l’orientation et de l’observation, adresse et perspicacité, les participants devront faire appel à des compétences bien réelles pour réussir leur quête !

La tablette numérique permettant de jouer de 1 à 4 personnes est remise sur place aux participants.

Deux places pour le Pôle des Étoiles de Nançay sont offertes à chaque participant ayant complété la trilogie

des Berry Explor Games. 36 .

Route de l’Étang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 82 66 contact@villagedegoule.com

English :

Explor Games® are life-size digital quests. User-friendly and fun, these adventures encourage players to interact with reality and keep their five senses alert!

