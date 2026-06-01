Balade en bateau Au fil de l’aber depuis l’Aber Wrac’h Port de l’Aber Wrac’h Landéda mardi 30 juin 2026.

Landéda

Balade en bateau Au fil de l’aber depuis l’Aber Wrac’h

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-08-12

Avec ses 33,6 km, l’Aber Wrac’h est le plus grand des trois abers. En quittant l’aber, vous passez à bâbord la balise cardinale jaune et noire, surnommée le petit pot de beurre , pour entrer dans le chenal des goémoniers. Votre voyage commence au port de l’Aber Wrac’h, et vous naviguez au milieu d’une myriade d’îlots.

Sur votre route, vous apercevrez l’île aux Américains et son ancienne base d’hydravions, l’île Cézon avec sa fortification conçue par Vauban, puis l’île Wrac’h, marquée par son phare emblématique. Un peu plus loin, l’île Stagadon, autrefois une ferme de goémoniers, abrite aujourd’hui un gîte de mer géré par l’association du Père Jaouen.

Votre parcours vous mènera ensuite vers Paluden, un port de plaisance et de commerce où accostent de petits caboteurs transportant du bois pour les entreprises locales. Vous aurez également l’occasion de découvrir les parcs à huîtres et le chantier naval du Père Jaouen avant de retourner au port. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade en bateau Au fil de l’aber depuis l’Aber Wrac’h Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS