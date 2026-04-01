Concert musique irlandaise L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

Concert musique irlandaise

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Enora et Alexandre un voyage sur les routes de l’Irlande au travers de leur guitare et violon. .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Concert musique irlandaise

L’événement Concert musique irlandaise Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS