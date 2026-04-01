Concert musique irlandaise L’Escale Café Culture Landéda
Concert musique irlandaise L’Escale Café Culture Landéda dimanche 12 avril 2026.
Landéda
Concert musique irlandaise
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Enora et Alexandre un voyage sur les routes de l’Irlande au travers de leur guitare et violon. .
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English : Concert musique irlandaise
L’événement Concert musique irlandaise Landéda a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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