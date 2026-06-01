Balade en bateau Escapade autour des Abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda
Balade en bateau Escapade autour des Abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda mardi 9 juin 2026.
Landéda
Balade en bateau Escapade autour des Abers
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Ne choisissez plus entre l’Île Vierge et les 2 abers, vivez les deux expériences !
Depuis le port de l’Aber Wrac’h à Landéda, embarquez pour 2 heures de promenade commentée sur les abers avant de rejoindre l’île Vierge pour une escale d’environ 1h.
Embarquez pour une croisière commentée de 2 heures sur les 2 abers, puis profitez d’une heure d’escale sur l’île Vierge. Partez à la découverte du Pays des Abers un véritable sanctuaire de faune et de flore, au fil des eaux cristallines. Accompagné d’un guide passionné, laissez vous séduire par les paysages grandioses et apprenez en plus sur cet environnement préservé grâce à des anecdotes captivantes.
À votre arrivée sur l’Île Vierge, partez en visite guidée du phare avec un animateur de l’Office de Tourisme du Pays des Abers. .
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94
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English :
L’événement Balade en bateau Escapade autour des Abers Landéda a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DES ABERS
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