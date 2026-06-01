Balade en bateau sur le lac Grande, Villa Durazzo Pallavicini, Genova

Balade en bateau sur le lac Grande 6 et 7 juin Villa Durazzo Pallavicini Genova

€13 entier (€11 résidents réduit Commune de Gênes, plus de 65 ans, 13-18 ans et détenteurs de la carte d’invalidité) entrée au parc – €5 par personne tour en bateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Promenade en bateau sur le grand lac

Les visiteurs pourront goûter la merveille de sillonner les eaux du Grand Lac, en passant près du Temple de Diane et sous le Pont de Chine, comme cela se passait dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Villa Durazzo Pallavicini Via Ignazio Pallavicini 13 Genova Genova 16155 Ponente Genova Liguria +39 3938830842 https://www.villadurazzopallavicini.it Le jardin, commandé en 1840 par le marquis Ignazio Pallavicini à l’architecte Michele Canzio, est un exemple admirable de parcours maçonnique, articulé en une séquence de scénographies qui le caractérisent comme œuvre théâtrale accomplie, où chaque élément a une signification précise. Un mobilier éclectique marque le passage de la civilisation urbaine à la vie en pleine nature. Le jardin est présent dans le projet de valorisation gardenrouteitalia.it

Promenade en bateau sur le grand lac

©villadurazzopallavicini