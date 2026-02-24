Bal!ade en Boischaut Cinéma , Beetle Juice Beetle Juice Touchay

Bal!ade en Boischaut Cinéma , Beetle Juice Beetle Juice

Début : Vendredi 2026-07-03 22:30:00

Cinéma en plein air

A 20h30 présence d’un food truck pour vous restaurer. A 22h30 projection du film BeetleJuice BeetleJuice Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l’au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. 0 .

Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

