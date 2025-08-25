Brocante de Touchay Touchay
Brocante de Touchay Touchay dimanche 26 juillet 2026.
Brocante de Touchay
Touchay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Brocante de Touchay Le rendez-vous incontournable de l’été
Dimanche 26 juillet Brocante de Touchay plus de 250 exposants, objets rares, artisans d’art, ambiance conviviale, petite restauration Entrée et parking gratuits. .
Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 06 59
English :
Flea market all day
German :
Trödelmarkt den ganzen Tag
Italiano :
Mercato delle pulci tutto il giorno
Espanol :
Rastro todo el día
L’événement Brocante de Touchay Touchay a été mis à jour le 2025-08-19 par OT CHATEAUMEILLANT