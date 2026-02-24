Bal!ade en Boischaut, Orchestre Régional Symphonique Région Centre-Val-de-Loire Tours

Saint-Vitte Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 16:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert musique classique

Outre ses très nombreux déplacements en Région Centre-Val-de-Loire, l’orchestre est accueilli dans les plus grandes salles françaises comme la Philharmonie de Paris, la Cité Internationale des Congrès de Nantes, le festival de la Côte Saint André. L’ORSC-T a obtenu le Prix Claude Rostand du Meilleur Spectacle Lyrique de Province pour le Pays de Joseph-Guy Ropartz au cours de la saison 2007/2008. L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val-de-Loire/ Tours est reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, de par la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations. Réservation 06.44.20.48.55 0 .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Museum, Krapahûte and Les Nantis, Les Dakoté are back on our territory with their latest creation!

L’événement Bal!ade en Boischaut, Orchestre Régional Symphonique Région Centre-Val-de-Loire Tours Saint-Vitte a été mis à jour le 2026-02-24 par OT CHATEAUMEILLANT