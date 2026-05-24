Saint-Vitte

Journée de la biodiversité Suivez la Huppe à Saint Vitte

Saint-Vitte Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion de la Journée de la Biodiversité, “Suivez la huppe” vous propose une journée riche en découvertes et en animations autour de la nature et du patrimoine local entre Epineuil le Fleuriel et Saint Vitte

Dès le matin, Épineuil-le-Fleuriel vous invite à vivre une expérience nature et gourmande à l’occasion de la Journée de la Biodiversité. Au départ de la Maison Fleuriel, les participants pourront profiter de randonnées gourmandes et d’un rallye nature ouvert aux VTT, à travers les paysages du territoire. Une belle occasion de découvrir la richesse de la biodiversité locale dans une ambiance conviviale et familiale.

À partir de midi, Saint-Vitte prolonge cette journée festive avec de nombreuses animations sur la place de l’église. Marché d’artisans et de producteurs, foodtruck, buvette, activités et jeux pour les familles ainsi qu’une balade littéraire autour de George Sand attendent les visiteurs. Un moment chaleureux placé sous le signe de la déco .

Saint-Vitte 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the Day of Biodiversity, ?Suivez la huppe? offers you a day rich in discoveries and activities around nature and local heritage between Epineuil le Fleuriel and Saint Vitte

L’événement Journée de la biodiversité Suivez la Huppe à Saint Vitte Saint-Vitte a été mis à jour le 2026-05-24 par OT CHATEAUMEILLANT