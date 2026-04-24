Villeneuve-en-Retz

Balade en calèche dans le Marais Breton

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-27 10:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Profitez d’une balade en calèche pour observer le Marais Breton de Bourgneuf à Villeneuve-en-Retz. Michel le cocher et Tania la jument vous proposent une petite balade au rythme de la nature.

Ici, on prendra le temps depuis la calèche d’observer les étiers qui nous entourent, le vas-et-viens des oiseaux qui remontent le courant, la faune et la flore présentent en été dans le marais, les petits bateaux de pêche amarrés aux pontons…

Au départ du Port du Collet, vous remontrez vers l’écluse de Millac et le marais du même nom.

Michel vous racontera sa passion pour le cheval, vous présentera Tania sa jument, et les enfants qui le souhaitent pourront conduire la calèche !

Pratique

jolie balade ludique et familiale de 45min environ, au rythme de Tania

3 départs vous sont proposés chaque semaine le lundi et le jeudi, du 6 juillet au 31 août à 9h30, 10h30 ou 11h30.

réservations obligatoires, les places assises étant limitées

pour faciliter le départ de la calèche, merci de vous présenter 10min avant l’horaire de départ

lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

billetterie en vente à l’accueil des 7 bureaux de l’Office de Tourisme de Destination Pornic ou par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 17 88 villeneuveenretz@pornic.com

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English :

Enjoy a horse-drawn carriage ride through the Marais Breton de Bourgneuf in Villeneuve-en-Retz. Michel the coachman and Tania the mare will take you for a ride in tune with nature.

L’événement Balade en calèche dans le Marais Breton Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic