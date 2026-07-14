Informations pratiques

Montaigu-Vendée

BALADE EN CALECHE

Lac de la Chausselière Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

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Lac de la Chausselière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement BALADE EN CALECHE Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terres de Montaigu