Balade en écolopoésie – Marie Ginet, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

Informations pratiques

Balade en écolopoésie – Marie Ginet Samedi 12 septembre, 11h00 Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Déambulation poétique en milieu naturel avec Marie Ginet, à partir de 8 ans

Glissez les pattes dans le printemps, laissez le clapotis vous bercer… Marie Ginet vous emmène en balade, entre les arbres du chemin, sous les nuages blancs qui dérivent. Sa voix se mêle au coassement des grenouilles, aux chants des merles et du vent. Ensemble, prenez le tapis volant du rêve, penchez-vous sur le minuscule, observez les fourmis et les fleurs, redécouvrez la nature toute proche, l’infini foisonnement de la vie sauvage.

Ensemble, rêvez l’existence éphémère des mouches bleutées, la longévité des tilleuls au parfum délicieux et goûtez les ruisseaux de l’instant. La balade en écolopoésie est une expérience unique lors de laquelle même les arbres vous confient leurs poèmes préférés. Il se pourrait que vous vous évadiez de la grisaille humaine, que vous changiez délicatement de peau, de rapport au temps, de vision du monde.

Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) 35, rue de Lemé 02 La Vallée-au-Blé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

déambulation poétique en milieu naturel Aisne

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