Roupillon – Cie Chaboti, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

Informations pratiques

Roupillon – Cie Chaboti Samedi 12 septembre, 11h00 Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Ça commence par la frousse de s’endormir… qui petit à petit s’atténue par la frimousse de papa ou le ronronnement de la voix de maman. Puis, doucement, les yeux se ferment et s’ouvre alors le théâtre d’une nouvelle histoire nocturne : le rêve de nos petits noctambules a commencé.

Des lumières scintillent, des ombres apparaissent, des paysages défilent au rythme de notes qui frémissent. Le voyage est agréable et surprenant : “ Maman, j’ai vu une vache qui se transformait en chat, si si je t’assure… Il y avait même le son d’un train qui partait et j’entendais des voix d’enfants ! “

“Roupillon” est un écrin où un conte s’écrit, où les paupières deviennent une couette, où la musique nous caresse. C’est doux comme un doudou, ça nous dorlote et on dandine. Ce moment-là, hors du temps, est tellement précieux… Il nous propose de se poser, vraiment.

Le temps que s’ouvre notre imaginaire, le temps d’escalader l’archet, de glisser sur le palissandre. Le temps de voir la p’tite souris ou le hibou qui lui sourit. Le temps de voir des comètes, de percevoir une trompette, d’apercevoir une abeille ou un chevreuil qui se délecte. Y’a rien à faire, y’a juste à être. Sans réflexion aucune. Être là avec soi et soin, blotti contre doudou calé dans un coussin.

0-6 ans

Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) 35, rue de Lemé 02 La Vallée-au-Blé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

rêverie musicale pour les tout petits Aisne

DR