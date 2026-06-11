Balade en ferme Mercredi 5 août Beussent
Balade en ferme Mercredi 5 août Beussent mercredi 5 août 2026.
Beussent
Balade en ferme Mercredi 5 août
Beussent Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez les richesses du terroir local, de la fabrication du miel à l’élevage d’escargots. Au fil des rencontres et des explications passionnantes, explorez des savoir-faire authentiques dans une ambiance conviviale et gourmande. Une sortie originale à partager en famille ou entre amis (Randonnée de 4,5 km).
Départ 2 Route de Fruges à 14h
Tarif 6€ par adulte 4€ par enfant gratuit pour les moins de 6ans goûter OFFERT
Sur réservation
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, une bouteille d’eau et le nécessaire pour vous protéger du soleil. .
Beussent 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14
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English :
L’événement Balade en ferme Mercredi 5 août Beussent a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers
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