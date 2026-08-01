BALADE EN FORÊT MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel
mardi 25 août 2026 · MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel
Informations pratiques
Revel
BALADE EN FORÊT
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez participer à une balade en forêt !
Le Musée du Bois et de la Marqueterie vous invite à une balade en forêt.
Nicolas Rabot, artisan passionné des métiers du bois et de la forêt, vous emmène en balade dans sa forêt privée. Un temps pour ralentir, se reconnecter avec la nature et soi. Une balade en pleine conscience rythmée par des temps d’observation, de respiration et d’écoute.
A Saint-Ferréol (domaine privé, adresse transmisse lors des inscriptions).
Prix libre et conscient.
Sur réservation auprès du MUB 05.61.81.72.10 ou à l’adresse contact@museedubois.com .
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 contact@museedubois.com
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English :
Come and take part in a forest walk!
L’événement BALADE EN FORÊT Revel a été mis à jour le 2026-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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