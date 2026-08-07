Balade en kayak accompagnée Île-de-Batz
vendredi 7 août 2026 · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Balade en kayak accompagnée
Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Partez à la découverte du littoral lors d’une balade en kayak accompagnée, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Activité accessible à partir de 8 ans.
Départ du centre nautique de l’île de Batz. .
Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 76 76
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English :
L’événement Balade en kayak accompagnée Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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