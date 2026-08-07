Informations pratiques

Île-de-Batz

Balade en kayak accompagnée

Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Partez à la découverte du littoral lors d’une balade en kayak accompagnée, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Activité accessible à partir de 8 ans.

Départ du centre nautique de l’île de Batz. .

Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 76 76

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English :

L’événement Balade en kayak accompagnée Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX