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AGENDA · Île-de-Batz

Balade en kayak accompagnée Île-de-Batz

vendredi 7 août 2026 · Île-de-Batz

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre de glisse Rêves de Mer
Ville
29253 Île-de-Batz
Département
Finistère
Tarif

Île-de-Batz

Balade en kayak accompagnée

Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Partez à la découverte du littoral lors d’une balade en kayak accompagnée, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Activité accessible à partir de 8 ans.
Départ du centre nautique de l’île de Batz.   .

Centre de glisse Rêves de Mer Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 76 76 

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English :

L’événement Balade en kayak accompagnée Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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