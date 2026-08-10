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AGENDA · Île-de-Batz

Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial Île-de-Batz

lundi 10 août 2026 · Île-de-Batz

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle ker Anna
Ville
29253 Île-de-Batz
Département
Finistère
Tarif

Île-de-Batz

Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial

Salle ker Anna Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Conférence de Pascal Boniface Le nouveau désordre géopolitique mondial. Réservation obligatoire   .

Salle ker Anna Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 99 73 42 00 

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English :

L’événement Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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