Informations pratiques

Île-de-Batz

Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial

Salle ker Anna Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Conférence de Pascal Boniface Le nouveau désordre géopolitique mondial. Réservation obligatoire .

Salle ker Anna Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 99 73 42 00

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English :

L’événement Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX