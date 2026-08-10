AGENDA · Île-de-Batz
Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial Île-de-Batz
lundi 10 août 2026 · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial
Salle ker Anna Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Conférence de Pascal Boniface Le nouveau désordre géopolitique mondial. Réservation obligatoire .
Salle ker Anna Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 99 73 42 00
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English :
L’événement Conférence Le nouveau désordre géopolitique mondial Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-08-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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