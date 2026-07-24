AGENDA · Île-de-Batz
Vide grenier Île-de-Batz
mercredi 12 août 2026 · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Vide grenier
Pors Kernoc Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Découvrez les associations locales et les créations des artisans dans une ambiance conviviale à Pors Kernoc. Organisé par Les Nouvelles de l’île de Batz . Inscription obligatoire .
Pors Kernoc Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 79 45
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English :
L’événement Vide grenier Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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