Informations pratiques

Île-de-Batz

Vide grenier

Pors Kernoc Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez les associations locales et les créations des artisans dans une ambiance conviviale à Pors Kernoc. Organisé par Les Nouvelles de l’île de Batz . Inscription obligatoire .

Pors Kernoc Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 79 45

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English :

L’événement Vide grenier Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX