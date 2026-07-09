Une journée de ressourcement au cœur de la nature Lieu-dit Penn Batz Île-de-Batz
vendredi 4 septembre 2026 · Lieu-dit Penn Batz · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Une journée de ressourcement au cœur de la nature
Lieu-dit Penn Batz Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:30:00
fin : 2026-09-04 17:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Cet été, l’Association Armonessence vous invite à vivre une expérience sensorielle et créative unique au Jardin Georges Delaselle, sur l’Île de Batz.
À travers l’olfacto-thérapie et le land art-thérapie, nous vous accompagnerons dans une rencontre sensible avec les éléments naturels, le monde végétal et le vivant qui nous entoure.
Au fil de la journée, vos sens s’éveilleront, votre attention se portera sur vos ressentis et votre imagination s’ouvrira progressivement.
Le jeu avec la matière naturelle sera le fil conducteur de cette expérience, propice au ressourcement et à la créativité.
Cette journée aura pour thème Mosaïque et Bois Flottés
Cette journée a pour objectif de clôturer le cycle.
Ouvrez un nouveau regard sur le monde et accueillez l’embellie qui se présente à vous. Unifiez et consolidez les acquis des expériences multiples. Glanez des trésors sur l’Estran et créez une mosaïque où chaque élément trouve sa juste place.
Déroulement de la journée
– Le matin exploration du jardin et découverte de quelques essences végétales présentes sur le territoire.
– L’après-midi temps de création, accompagné par les arômes découverts le matin, qui viendront soutenir votre processus créatif.
Merci d’apporter votre pique-nique. Nombre de places limité à 10 participants afin de privilégier un accompagnement de qualité.
Inscription obligatoire .
Lieu-dit Penn Batz Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 73 05 92 05
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English :
L’événement Une journée de ressourcement au cœur de la nature Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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