Concert de Martin Seznec Le resto d’en Batz Île-de-Batz
vendredi 24 juillet 2026 · Le resto d'en Batz · Île-de-Batz
Informations pratiques
Île-de-Batz
Concert de Martin Seznec
Le resto d’en Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Le Resto d’en Batz vous convie à une soirée musicale , face à la mer, animée par Martin Seznec. Installé à deux pas de la plage de Porz Alliou, profitez d’un dîner rythmé par un concert aux sonorités envoûtantes, dans une ambiance chaleureuse et estivale. Un rendez-vous idéal pour savourer les spécialités du restaurant tout en admirant le littoral et en partageant un agréable moment. .
Le resto d’en Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 21 84 09 90
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English :
L’événement Concert de Martin Seznec Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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