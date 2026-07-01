Concert de Martin Seznec Le resto d’en Batz Île-de-Batz

Informations pratiques

Île-de-Batz

Concert de Martin Seznec

Le resto d’en Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Resto d’en Batz vous convie à une soirée musicale , face à la mer, animée par Martin Seznec. Installé à deux pas de la plage de Porz Alliou, profitez d’un dîner rythmé par un concert aux sonorités envoûtantes, dans une ambiance chaleureuse et estivale. Un rendez-vous idéal pour savourer les spécialités du restaurant tout en admirant le littoral et en partageant un agréable moment. .

Le resto d’en Batz Creac’h Ar Bolloc’h Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 21 84 09 90

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English :

L’événement Concert de Martin Seznec Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX