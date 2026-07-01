Une journée de ressourcement au cœur de la nature Lieu-dit Penn Batz Île-de-Batz

Informations pratiques

Île-de-Batz

Une journée de ressourcement au cœur de la nature

Lieu-dit Penn Batz Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, l’Association Armonessence vous invite à vivre une expérience sensorielle et créative unique au Jardin Georges Delaselle, sur l’Île de Batz.

À travers l’olfacto-thérapie et le land art-thérapie, nous vous accompagnerons dans une rencontre sensible avec les éléments naturels, le monde végétal et le vivant qui nous entoure.

Au fil de la journée, vos sens s’éveilleront, votre attention se portera sur vos ressentis et votre imagination s’ouvrira progressivement.

Le jeu avec la matière naturelle sera le fil conducteur de cette expérience, propice au ressourcement et à la créativité.

Cette journée aura pour thème Larguer les amarres

Place à votre âme d’aventurier ! oserez vous vous abandonner aux vents et marées ? Confectionnez des petits radeaux à l’aide de matériaux glanés sur l’estran et apprenez à faire confiance à la destinée en toute sérénité.

Déroulement de la journée

Le matin exploration du jardin et découverte de quelques essences végétales présentes sur le territoire.

L’après-midi temps de création, accompagné par les arômes découverts le matin, qui viendront soutenir votre processus créatif.

Merci d’apporter votre pique-nique. Nombre de places limité à 10 participants afin de privilégier un accompagnement de qualité.

Inscription obligatoire .

Lieu-dit Penn Batz Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 73 05 92 05

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English :

L’événement Une journée de ressourcement au cœur de la nature Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX