Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz

Île-de-Batz

Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef ! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…

Avec Omar Sy et Jean Pierre Rouve .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20

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L’événement Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX