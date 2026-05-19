Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz
Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz mercredi 15 juillet 2026.
Île-de-Batz
Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l’univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef ! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer…
Avec Omar Sy et Jean Pierre Rouve .
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20
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English :
L’événement Projection du Film Nos jours Heureux de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie de 2006 VF Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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