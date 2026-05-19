Projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz
Projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF Salle Ker Anna Île-de-Batz mercredi 29 juillet 2026.
Île-de-Batz
Projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
7ème Batz’ Art propose la projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF
Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Quand Jim nait, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque…Ca pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité. .
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20
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L’événement Projection du film Le Roman de Jim De Arnaud et Jean Marie Larrieu. Comédie dramatique 2024 VF Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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