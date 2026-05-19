Projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet Salle Ker Anna Île-de-Batz
Projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet Salle Ker Anna Île-de-Batz mercredi 5 août 2026.
Île-de-Batz
Projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
7ème Batz’ Art propose la projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet -1925 83min.
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une ferme. Il y rencontre Brown Eyes , une vache destinée à l’abattoir. C’est le début de leurs aventures à travers l’Ouest Américain. .
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20
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English :
L’événement Projection du film Ma vache et moi de Buster Keaton Musicien Christofer Bjurstrom Muet Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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