Balade en kayak au coucher de soleil à Pornic Place de la Gare Pornic

Pornic

Balade en kayak au coucher de soleil à Pornic

Place de la Gare Office de Tourisme de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Balade de 2h au coucher du soleil avec Florent. Venez naviguer en fin de journée au large de Pornic et apprécier un panorama unique à la lumière du crépuscule

Embarquez pour une balade en kayak inoubliable avec Florent et découvrez les merveilles de la côte de Pornic/Ste Marie sur mer, avec le soleil plongeant dans la mer

Que vous soyez un pagayeur expérimenté ou un novice curieux, Kayak Nomade propose des balades adaptées à tous les niveaux, vous permettant de profiter pleinement de la beauté du littoral atlantique.

Pagaie à la main, découvrez le littoral en famille ou entre amis.

‍♀️Au programme:

2 heures d’activité avec un guide.

des photos de votre balade

un apéritif local (sans alcool) pour bien finir la balade

l’équipement de sécurité

Comment réserver ?

réserver en ligne en cliquant ICI

billetterie en vente dans tous les Office de Tourisme Intercommunal de Pornic (: La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Villeneuve-en-Retz).

Infos pratiques:

durée de la balade 2h

lieu du rendez-vous: devant l’office de tourisme de Pornic

ouverte à tous à partir de 8 ans dans la limite des places disponibles

les enfants de 8 de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte (+18 ans) de la famille lors de la balade

votre guide parle français et anglais

Avis des clients

Très bonne expérience, balade en mer très sympa. Florent est accueillant, le matériel en bon état. .

Place de la Gare Office de Tourisme de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

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English :

2-hour sunset cruise with Florent. Come and sail off Pornic at the end of the day and enjoy a unique panorama in the light of twilight

L’événement Balade en kayak au coucher de soleil à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic