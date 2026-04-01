Balade en kayak au coucher du soleil à la Pointe Saint-Gildas Préfailles

Préfailles

Balade en kayak au coucher du soleil à la Pointe Saint-Gildas

Plage de l’Anse du Sud Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31 2026-09-02

Envie de vivre un coucher de soleil pas comme les autres ? Notre spécialiste du kayak vous propose une expérience unique et magique au fil de l’eau que vous n’oublierez jamais …



Embarquez avec Florent de Kayak Nomade et découvrez la côte de Préfailles à fleur d’eau comme vous ne l’avez jamais vu. C’est par ici que l’on peut contempler un des sites naturels les plus visités de Loire-Atlantique l’incontournable Pointe Saint-Gildas sous un panorama unique à la lumière du crépuscule. Votre expert du kayak est à vos petits soins et livre avec grand plaisir ses meilleurs conseils en anglais et en français en s’adaptant à tous les niveaux. Alors que vous soyez simple débutant de la pagaie ou kayakiste expérimenté en quête de sensations, on vous recommande cette balade sur l’eau inoubliable qui ne requiert aucune condition physique particulière si ce n’est de savoir nager.

Au programme

2 heures d’activité avec un guide bienveillant

Embarquement quasi-immédiat sur kayak ouvert deux places avec pagaie double

Des photos de votre balade

Un apéritif local (sans alcool)

Comment réserver ?

En réservant en ligne en cliquant ici

Dans nos 7 Office de Tourisme Intercommunal de Pornic La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Villeneuve-en-Retz.

Les 4 bonnes raisons de tester cette balade

L’équipement de sécurité et de confort est fourni gilet de sauvetage + pagaie double + coupe-vent si besoin

Matériel en parfaite état de fonctionnement et propre

Un encadrement de qualité avec un professionnel diplômé Brevet d’État ou Brevet professionnel

Une activité respectueuse de l’environnement

Bon à savoir

Rdv fixé au parking de la plage de l’Anse du Sud à Préfailles

Accessible à partir de 8 ans (accompagnement obligatoire d’un adulte)

Avoir une tenue adaptée à la météo, crème solaire, casquette et chaussures obligatoires

Prévoir une tenue de rechange et de l’eau

Pour clôturer une belle journée chez nous, cette balade aquatique au panorama époustouflant est comme une cerise sur le gâteau ! L’occasion idéale de se ressourcer et profiter du calme d’un coucher de soleil sur l’océan. Souvenirs indélébiles garantis !

Alors n’attendez plus ! Réservez vite vos places pour profiter pleinement de cette expérience inoubliable sur le littoral de Destination Pornic ! .

Plage de l’Anse du Sud Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 62 22 prefailles@pornic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a sunset like no other? Our kayak specialist offers you a unique and magical experience on the water that you’ll never forget …

L’événement Balade en kayak au coucher du soleil à la Pointe Saint-Gildas Préfailles a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic