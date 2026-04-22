Balade en langue bretonne Locquirec
Balade en langue bretonne Locquirec jeudi 16 juillet 2026.
Locquirec
Balade en langue bretonne
Place du Port Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Michel Priziac, auteur local et membre du Cercle des Ecrivains de Locquirec, vous amène en balade en langue bretonne. Toute la balade sera traduite en français par Josette Bouvet-Le Meur.
Au départ du port de Locquirec, ils vous guideront dans le cœur de la commune. .
Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80
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English :
L’événement Balade en langue bretonne Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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