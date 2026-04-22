Locquirec

Balade en langue bretonne

Place du Port Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Michel Priziac, auteur local et membre du Cercle des Ecrivains de Locquirec, vous amène en balade en langue bretonne. Toute la balade sera traduite en français par Josette Bouvet-Le Meur.

Au départ du port de Locquirec, ils vous guideront dans le cœur de la commune. .

Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80

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English :

L’événement Balade en langue bretonne Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX