Druelle Balsac

Balade en nature

Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-26

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-08

Un après-midi dans le bois du Sauvage, à la rencontre des plantes.

Partons dans les bois à la rencontre des fleurs sauvages, des sons de la nature et des arbres.

Vous apprendrez à reconnaitre les plantes et en savoir un peu plus sur leurs propriétés. Est-ce qu’elles se mangent ? Est-ce qu’elles soignent ? Observation des fleurs à la loupe et découverte de la musique des plantes à l’aide d’un appareil conçu pour cela. Prévoir une tenue adaptée eau, bonnes chaussures, chapeau, de quoi prendre des notes et des photos si vous le souhaitez.

Note Ce n’est pas une rando mais bien une balade, où nous prendrons le temps d’observer et de nous imprégner de la beauté du vivant. Au plaisir de vous rencontrer. .

Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 74 31 34 91 valentineguezille14@gmail.com

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English :

An afternoon in the Sauvage woods, discovering plants.

L’événement Balade en nature Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)