Balade en négo-chin, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Informations pratiques

Balade en négo-chin Dimanche 20 septembre, 09h30 Tour Saint-Louis Bouches-du-Rhône

15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’Office de Tourisme de Port Saint Louis du Rhône, en partenariat avec l’association Protection des Traditions Locales, propose aux amoureux de la nature une douce et originale balade sur les petits bras du Rhône à bord d’une embarcation traditionnelle appelée nègo-chin.

Le nègo-chin est unique ! Il s’agit d’une barque à fond plat, idéale pour les eaux peu profondes, utilisée pour la chasse ou la pêche. L’embarcation est très peu stable d’où son nom nègo-chin : « noie-chien ». Il est alors indispensable d’être accompagné par les membres de l’association pour partèguer.

La partègue ou « partego » est une longue perche en bois, ferrée au bout pour pouvoir faire avancer le nègo-chin en s’accrochant au sol marécageux. De quoi se faire les muscles ! Le nègo-chin est sûrement l’activité la plus calme du monde. Pas un bruit, sauf quelques mouvements de la barque dans l’eau et des oiseaux qui chantent. Après une quarantaine de minutes à voguer sur les eaux et à échanger avec les participants à la balade, vous quitterez le petit bras du Rhône pour arriver sur l’immensité du Grand Rhône. Une belle manière de découvrir cette faune et flore inaccessible à pied, et un merveilleux moment pour se reconnecter à la nature !

L’association vous attendra à partir de 9h30 devant la Tour Saint Louis pour rejoindre les nègo-chin et effectuez une magnifique promenade commentée de deux heures par les bénévoles. Après la balade un rafraîchissement vous sera offert au cabanon, avant de finir la balade aux alentours de 12h.

Tour Saint-Louis 13 Quai Bonnardel, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône, France Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 86 01 21 http://www.portsaintlouis-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 86 01 21 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@portsaintlouis-tourisme.fr »}] La tour est édifiée en 1737. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui propose des visites de la tour. Accès depuis AIX 1 MARSEILLE: Autoroute A51jusqu’à l’embranchement FOS/MARTIGUES. Puis prendre l’autoroute A55, sortie FOS/MARTIGUES, MONTPELLIER. Continuer sur la N568 jusqu’au rond point de La Fossette, puis prendre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE (15 km) sur la D268. Accès depuis ARLES/NIMES : Prendre la N113 jusqu’à la sortie MAS THIBERT 1 PORT SAINT LOUIS DU RHONE, puis suivre la direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Accès depuis SALON/ ISTRES : Prendre la N569 en direction de MIRAMAS, puis celle d’ISTRES qui vous dévira sur la N1569 et qui aboutira ainsi sur FOS SUR MER. Suivre la direction de ARLES 1 NIMES, arrivé au rond point de La Fossette poursuivre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Par bus: • La ligne 2 d’Ulysse : Port Saint Louis> Martigues par Fos sur Mer, Port de Bouc • La ligne 21 de Cartreize : Port Saint Louis> Arles par Mas Thibert

L’Office de Tourisme de Port Saint Louis du Rhône, en partenariat avec l’association Protection des Traditions Locales, propose aux amoureux de la nature une douce et originale balade sur les petits …

Office de Tourisme de Port Saint Louis du Rhône