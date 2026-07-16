Visite de la Tour Saint Louis, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Informations pratiques

Visite de la Tour Saint Louis 19 et 20 septembre Tour Saint-Louis Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Monument du 18e siècle, la Tour Saint Louis se situe au bord du Grand Rhône et est le seul monument historique de la ville de Port Saint Louis du Rhône. Elle ouvre ses portes cette année encore durant les Journées Européennes du Patrimoine pour des visites gratuites.

Construction en 1737, la Tour a connu plusieurs vies. Elle appartient à la commune de Port Saint Louis du Rhône depuis 1973 et accueillant depuis plusieurs décennies les bureaux de l’Office de Tourisme au rez-de-chaussée, les visiteurs ont accès à de nombreux services comme de l’information touristique, ou encore une boutique de souvenirs.

Le 1er étage abrite la plus grande collection ornithologique de Camargue avec plus de 160 oiseaux naturalisés. Le 2e étage est consacré aux expositions temporaires de peintres, photographes ou artistes sculpteurs. Enfin, la terrasse offre une vue panoramique sur la ville, le canal Saint Louis, mais aussi sur les marais salants de Salin de Giraud. Un télescope gratuit est mis en place sur le toit terrasse pour permettre au plus curieux d’apercevoir des flamants roses se nourrissant dans les marais salants.

Tour Saint-Louis 13 Quai Bonnardel, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône, France Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 86 01 21 http://www.portsaintlouis-tourisme.fr La tour est édifiée en 1737. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui propose des visites de la tour. Accès depuis AIX 1 MARSEILLE: Autoroute A51jusqu’à l’embranchement FOS/MARTIGUES. Puis prendre l’autoroute A55, sortie FOS/MARTIGUES, MONTPELLIER. Continuer sur la N568 jusqu’au rond point de La Fossette, puis prendre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE (15 km) sur la D268. Accès depuis ARLES/NIMES : Prendre la N113 jusqu’à la sortie MAS THIBERT 1 PORT SAINT LOUIS DU RHONE, puis suivre la direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Accès depuis SALON/ ISTRES : Prendre la N569 en direction de MIRAMAS, puis celle d’ISTRES qui vous dévira sur la N1569 et qui aboutira ainsi sur FOS SUR MER. Suivre la direction de ARLES 1 NIMES, arrivé au rond point de La Fossette poursuivre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Par bus: • La ligne 2 d’Ulysse : Port Saint Louis> Martigues par Fos sur Mer, Port de Bouc • La ligne 21 de Cartreize : Port Saint Louis> Arles par Mas Thibert

Monument du 18e siècle, la Tour Saint Louis se situe au bord du Grand Rhône et est le seul monument historique de la ville de Port Saint Louis du Rhône. Elle ouvre ses portes cette année encore les …

Office de tourisme de Port Saint Louis du Rhône