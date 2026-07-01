Soirée Astronomie à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Informations pratiques

Soirée Astronomie à Port-Saint-Louis-du-Rhône Dimanche 20 septembre, 20h30 Tour Saint-Louis Bouches-du-Rhône

20 personnes maximum, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Le 19 septembre, l’Office de Tourisme de Port Saint Louis du Rhône vous propose des soirées exceptionnelles d’observation des étoiles et des planètes en compagnie de Moussu Kezako. Une parenthèse magique à ne pas manquer, qui vous fera repartir le cœur léger et la tête dans les étoiles !

Rendez-vous à la Tour Saint Louis le 19 septembre à 20h30.

Tour Saint-Louis 13 Quai Bonnardel, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône, France Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 86 01 21 http://www.portsaintlouis-tourisme.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@portsaintlouis-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 86 01 21 »}] La tour est édifiée en 1737. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui propose des visites de la tour. Accès depuis AIX 1 MARSEILLE: Autoroute A51jusqu’à l’embranchement FOS/MARTIGUES. Puis prendre l’autoroute A55, sortie FOS/MARTIGUES, MONTPELLIER. Continuer sur la N568 jusqu’au rond point de La Fossette, puis prendre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE (15 km) sur la D268. Accès depuis ARLES/NIMES : Prendre la N113 jusqu’à la sortie MAS THIBERT 1 PORT SAINT LOUIS DU RHONE, puis suivre la direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Accès depuis SALON/ ISTRES : Prendre la N569 en direction de MIRAMAS, puis celle d’ISTRES qui vous dévira sur la N1569 et qui aboutira ainsi sur FOS SUR MER. Suivre la direction de ARLES 1 NIMES, arrivé au rond point de La Fossette poursuivre en direction de PORT SAINT LOUIS DU RHONE. Par bus: • La ligne 2 d’Ulysse : Port Saint Louis> Martigues par Fos sur Mer, Port de Bouc • La ligne 21 de Cartreize : Port Saint Louis> Arles par Mas Thibert

Le 19 septembre, l’Office de Tourisme de Port Saint Louis du Rhône vous propose des soirées exceptionnelles d’observation des étoiles et des planètes en compagnie de Moussu Kezako. Une parenthèse à !…

Office de tourisme de Port Saint Louis du Rhône