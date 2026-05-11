Locquirec

Balade en paddle

Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-26

À la découverte de Locquirec par la mer…

Débutant ou déjà pratiquant de paddle, gagnez les coins de la baie épargnés par la foule et profitez d’un grand moment de sérénité. La presqu’île de Locquirec par la mer s’offre à vous !

Différentes balades sont organisées. Vous pourrez ainsi admirer la pointe de Beg ar Fry ou bien rejoindre l’embouchure du Douron, magnifique lieu d’échange entre fleuve et mer.

Les balades collectives sont maintenues à partir de 3 personnes.

Le lieu de départ est adapté en fonction de la météo et des conditions nous pouvons évoluer en baie, dans le port ou encore sur le Douron. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 27 06 48 87

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English : Balade en paddle

L’événement Balade en paddle Locquirec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX