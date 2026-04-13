Balade en vélos adaptés et ouverte à tous, EHPAD Jeanne d’Albret, Orthez

Balade en vélos adaptés et ouverte à tous 18 – 22 mai EHPAD Jeanne d’Albret Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

EHPAD Jeanne d’Albret 2 avenue Francis Jammes Orthez Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0612329172 »}]

Balades en vélos adaptés et ouvertes à tous pour partager un moment de partage