Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en vélos adaptés et ouverte à tous, EHPAD Jeanne d’Albret, Orthez

Balade en vélos adaptés et ouverte à tous, EHPAD Jeanne d’Albret, Orthez lundi 18 mai 2026.

Lieu : EHPAD Jeanne d'Albret

Adresse : 2 avenue Francis Jammes Orthez

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Balade en vélos adaptés et ouverte à tous 18 – 22 mai EHPAD Jeanne d’Albret Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

EHPAD Jeanne d’Albret 2 avenue Francis Jammes Orthez Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0612329172 »}]
Balades en vélos adaptés et ouvertes à tous pour partager un moment de partage

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)