Landerneau

Balade en vieux gréement sur l’Élorn Landerneau à Brest

Quai Barthélémy Kerros Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30 2026-06-14 2026-07-14 2026-08-12

Loch Monna & Dalh Mad, voiliers du patrimoine, vous proposent des balades commentées le long de l’Élorn.

Le Loch Monna, est un coquiller de la rade construit en 1956, qui a dragué la coquille et le maërl jusqu’en 1980.

Le Dalh Mad est une réplique de la Sainte Anne, bateau de travail de 1945 naviguant en rade de Brest et souvent présent sur les quais de Landerneau à cette époque. Embarquez avec Yann Roger, patron des bateaux, il vous en racontera toute l’histoire et les aventures. À son bord, vous découvrirez les trésors de la rade de Brest et de l’Élorn et vous pourrez participer aux manœuvres, exécutées dans la plus pure tradition.

Hissez les voiles et prenez-en plein les yeux !

Réservation en ligne ou à l’accueil de l’Office de tourisme de Landerneau.

Suite à une panne du pont levant de Landerneau, les passagers devront débarquer/embarquer, quai du chantier nautique, à 2 kms de la gare (env. 25 minutes à pied) au lieu du quai Barthélémy.

NB Pensez bien à votre retour à Landerneau si nécessaire, les horaires de TER ne permettront pas systématiquement d’aller simple sur les dates mentionnées. .

Quai Barthélémy Kerros Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Balade en vieux gréement sur l’Élorn Landerneau à Brest Landerneau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS