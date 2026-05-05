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Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau

Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau

Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau samedi 27 juin 2026.

Lieu : MAISON XIII LUNES

Adresse : 4 place saint Thomas 29800 LANDERNEAU

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre, sur inscription préalable

Présentation d’une maison du XVIè siècle 27 et 28 juin MAISON XIII LUNES Finistère

Entrée libre, sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Ancienne auberge de la période portuaire florissante de Landerneau au XVIe siècle, elle présente une façade sculptée et un inérieure unique à Landerneau et bien connue à Morlaix; le pondalez. une grande cour centrale couverte avec cheminée monumentale et escalier à galeries décorées.
Les travaux de restauration conséquents commencent en 2025

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Maison du XVIe siècle ancienne auberge à Pondalez Landerneau XIII LUNES

F. PEYRE

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