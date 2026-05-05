Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau
Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau samedi 27 juin 2026.
Présentation d’une maison du XVIè siècle 27 et 28 juin MAISON XIII LUNES Finistère
Entrée libre, sur inscription préalable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00
Ancienne auberge de la période portuaire florissante de Landerneau au XVIe siècle, elle présente une façade sculptée et un inérieure unique à Landerneau et bien connue à Morlaix; le pondalez. une grande cour centrale couverte avec cheminée monumentale et escalier à galeries décorées.
Les travaux de restauration conséquents commencent en 2025
MAISON XIII LUNES 4 place saint Thomas 29800 LANDERNEAU Landerneau 29800 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « treizelunes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662566848 »}]
Maison du XVIe siècle ancienne auberge à Pondalez Landerneau XIII LUNES
F. PEYRE
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